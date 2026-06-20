Γιαν Ντιομαντέ: Ένα διαμάντι από την Ακτή Ελεφαντοστού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 19χρονος Γιαν Ντιομαντέ, μετά από επιτυχημένη σεζόν στην RB Λειψία και ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, θα αντιμετωπίσει την εθνική Γερμανίας το Σάββατο στον δεύτερο αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην πρώτη του σεζόν στην Μπουντεσλίγκα, ο Ντιομαντέ σημείωσε 12 γκολ σε 33 παιχνίδια και αναδείχθηκε «Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης της σεζόν».

Παρά τη ντροπαλότητα του όταν ήταν 10 ετών, ο Ντιομαντέ ξεχώρισε στην ποδοσφαιρική ακαδημία στο Αμπιτζάν, αναδεικνύοντας το ταλέντο του που ώθησε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ να τον έχουν στο ραντάρ τους.

Οι Γερμανοί θα βρουν αντίπαλο το Σάββατο τον 19χρονο που γνωρίζουν από την Μπουντεσλίγκα, και ο οποίος βρίσκεται πλέον στο ραντάρ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.Όταν, 10χρονος τότε, ο Γιαν Ντιομαντέ παρουσιάστηκε στην ποδοσφαιρική ακαδημία στο Αμπιτζάν, τη μεγαλύτερη πόλη της Ακτής Ελεφαντοστού, η εντολή ήταν ότι θα έκανε ένα βήμα μπροστά, θα τραγουδούσε ή θα χόρευε, όπως όλα τα άλλα παιδιά. Αυτός όμως άρχισε να κλαίει. «Δεν ήθελε καθόλου να το κάνει», δήλωσε στην DW ο Μπουμπακάρ Μπάμπα, ιδρυτής της Ακαδημίας AFI Sud-Comoé. «Αυτή η σκηνή μου έχει μείνει μέχρι σήμερα». Το ότι αυτό το ντροπαλό αγόρι θα έπαιζε κάποια μέρα στην Μπουντεσλίγκα ήταν κάτι που κανείς δεν φανταζόταν εκείνη την εποχή. Αλλά στο γήπεδο, γρήγορα έγινε φανερό ότι ο Ντιομαντέ ήταν διαφορετικός από πολλούς συνομήλικούς του.



Σήμερα, περίπου δέκα χρόνια αργότερα, ο 19χρονος έρχεται μετά από μια επιτυχημένη σεζόν με την RB Λειψία, έχει κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Γερμανίας στον δεύτερο αγώνα της φάσης των ομίλων. Στην πρώτη του σεζόν στην Μπουντεσλίγκα, σημείωσε δώδεκα γκολ σε 33 παιχνίδια και στη συνέχεια ψηφίστηκε ως «Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης της σεζόν».

Μεγάλα όνειρα στο Αμπιτζάν

Ο Ντιομαντέ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αμπιτζάν, τη μητρόπολη της Ακτής του Ελεφαντοστού. Από παιδί τράβηξε την προσοχή των προπονητών της Ακαδημίας AFI Sud-Comoé. Ο Μπάμπα τον είδε για πρώτη φορά όταν ήταν οκτώ ετών. «Ακόμη και τότε, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από την αφοσίωσή του», λέει. «Ήταν παντού στο γήπεδο». Εκείνη την εποχή έπαιζε στη μεσαία γραμμή. Ήταν ντροπαλός, αλλά φιλόδοξος. Από μικρός, ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας και μια μέρα να παίξει για μεγάλους συλλόγους. Στο γήπεδο, ο συγκρατημένος του χαρακτήρας εξαφανιζόταν.



Ο πρώην συμπαίκτης του, Σάκο Λοσένι, θυμάται πώς ο Ντιομαντέ αντιμετώπιζε την απογοήτευση και τις στενοχώριες. «Αν ήταν λυπημένος ή θυμωμένος, το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να του δώσεις την μπάλα. Την έπαιρνε και απλώς απογειωνόταν. Κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει». Για την Ακαδημία, το ταξίδι του αργότερα έγινε κάτι περισσότερο από μια απλή προσωπική ιστορία επιτυχίας. «Όταν ξεκινήσαμε, πολλοί άνθρωποι δεν πίστευαν σε εμάς», λέει ο Λοσένι. «Χάρη σε αυτόν, οι νεαροί παίκτες μας πιστεύουν πλέον στον εαυτό τους. Και οι γονείς εμπιστεύονται αυτήν την προσέγγιση».

Παράκαμψη μέσω Φλόριντας

Πολλά αφρικανικά ταλέντα προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατόν. Η πορεία του Ντιομαντέ τον έφερε αρχικά στις ΗΠΑ. Μέσω μιας συνεργασίας με την Ακαδημία του, εντάχθηκε στην Ακαδημία DME στη Φλόριντα. Για τον νεαρό Ιβοριανό, αυτό σήμαινε ένα νέο ξεκίνημα – μακριά από την οικογένειά του, σε μια νέα χώρα και χωρίς καμία γνώση αγγλικών. «Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τον Γιαν, δεν μιλούσε λέξη αγγλικά», δήλωσε ο πρώην προπονητής του, Κιόκι Χάτσινγκς, στην DW. «Αν ήθελα να του μιλήσω, συνήθως απλώς χαμογελούσε και χαιρετούσε». Ο Ντιομαντέ έπρεπε να βρει τον δρόμο του σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, μακριά από το σπίτι του στο Αμπιτζάν.



Στο γήπεδο, εντυπωσίασε γρήγορα με την ταχύτητα, την τεχνική και τη δημιουργικότητά του. Έπαιζε κυρίως στα άκρα, όπου μπορούσε να αξιοποιήσει τα δυνατά του σημεία σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Ήταν αισθητό από νωρίς ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει απέναντι σε μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες. Αργότερα, μεταγράφηκε στην ομάδα της τέταρτης κατηγορίας, την AS Frenzi, και οδήγησε την ομάδα στον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος το 2023. Στις ΗΠΑ, κέρδισε επίσης το παρατσούκλι «Dio», το οποίο του έχει μείνει από τότε.

Από την Ισπανία στη Γερμανία

Η μεταγραφή στην Ευρώπη έγινε στις αρχές του 2025. Η ισπανική ομάδα της πρώτης κατηγορίας, Λεγκανές, υπέγραψε τον επιθετικό μέσο, ​​ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην ισπανική La Liga λίγες εβδομάδες αργότερα, εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Για τους πρώην συμπαίκτες του στην Ακτή Ελεφαντοστού, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. «Όταν έπαιξε εναντίον του Εμπαπέ, δεν με άφησε να κοιμηθώ όλη νύχτα», λέει ο Λοσένι. «Το τηλέφωνό μου χτυπούσε συνέχεια».



Ο Ντιομαντέ έκανε δέκα εμφανίσεις για τη Λεγκανές. Αυτό ήταν αρκετό για να τραβήξει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Λειψίας, που τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2025. Στη Λειψία γρήγορα καθιερώθηκε και έγινε βασικός στην επίθεση. «Είναι σχεδόν ασταμάτητος σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός», δήλωσε ο προπονητής Όλε Βέρνερ. «Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο είναι η εξαιρετική του άμυνα. Είναι απίστευτα συγκεντρωμένος στο γήπεδο».



Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ντιομαντέ έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο. Σε μια νίκη με 6-0 εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σκόραρε τρία γκολ, κατόρθωμα που τον έκανε τον δεύτερο νεότερο σκόρερ χατ τρικ στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα. «Αυτό με έκανε χαρούμενο και περήφανο», είπε αργότερα ο Ντιομαντέ. Οι εμφανίσεις του σύντομα του χάρισαν το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, ενώ τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, κυρίως από την αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, στράφηκαν πάνω του.

Το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Για τον Ντιομαντέ το Παγκόσμιο Κύπελλο αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση ενός μακροχρόνιου ονείρου. Μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, έπαιζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στις ΗΠΑ. Τώρα είναι μέλος της ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. «Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα», λέει σε μια συνέντευξη στην ιστοσελίδα της DFL (Γερμανική Λίγκα Ποδοσφαίρου).



«Γι' αυτό θέλω να βελτιώνομαι κατά 1% κάθε μέρα και να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. Αυτά τα πράγματα με παρακινούν πολύ». Το αγόρι που κάποτε προτιμούσε να κλαίει παρά να χορεύει στην παρουσίασή του σε μια Ακαδημία στο Αμπιτζάν, τώρα αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο τουρνουά της καριέρας του με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι είναι στο χέρι του τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα. Την περασμένη Πέμπτη η Λειψία απέρριψε πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων από τη Λίβερπουλ για τη μεταγραφή του. Οι Γερμανοί υπολογίζουν να τον δώσουν λαμβάνοντας τουλάχιστον 120 εκατομμύρια.



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Πηγή: Deutsche Welle

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