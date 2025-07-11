Τρίτο κύμα καύσωνα σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Νέα άνοδο καταγράφουν οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο βιώνει το τρίτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 34°C την Παρασκευή και πιθανώς το Σάββατο, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επεκτείνει τις κίτρινες προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε όλες τις περιοχές της Αγγλίας, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου.

A reminder of the heatwave threshold.



We expect most of the UK to meet this criteria in the next few days.@BBCBreakfast xxx pic.twitter.com/24Qhtrifra — Carol Kirkwood (@carolkirkwood) July 9, 2025

Οι προειδοποιήσεις σημειώνουν ότι οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά από τον καιρό - λόγω αυξημένης ανάγκης ή αύξησης των θανάτων. Οι κίτρινες προειδοποιήσεις είναι λιγότερο σοβαρές από τις πορτοκαλί οι οποίες εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων περιόδων καύσωνα φέτος.

Η Νοτιοανατολική Ουαλία, η κεντρική, η νότια και η νοτιοανατολική Αγγλία πιθανότατα θα δουν τον πιο ζεστό καιρό την Παρασκευή ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας έχει εκδώσει αυστηρή «προειδοποίηση για πυρκαγιές» και προτρέπει τους πολίτες να «σκέφτονται δύο φορές» έτσι ώστε να παραμείνουν ασφαλείς.

Πάντως, η κορύφωση αυτού του κύματος καύσωνα είναι απίθανο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις να ξεπεράσει την υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής, όταν την 1η Ιουλίου στο Φέιβερσαμ του Κεντ καταγράφηκαν 35,8 βαθμοί Κελσίου κατά τη διάρκεια του τελευταίου καύσωνα.

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία ορίζει ως κύμα καύσωνα την υπέρβαση μιας ορίου θερμοκρασίας - το οποίο ποικίλλει ανά περιοχή - για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Τα επίπεδα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά στην Αγγλία και είναι κάτω από τον μέσο όρο σε όλες τις περιοχές. Στο Γιόρκσαϊρ, η αρμόδια υπηρεσία δήλωσε ότι θα τεθούν σε ισχύ περιορισμούς στη χρήση νερού για τα νοικοκυριά για την προστασία των αποθεμάτων τις επόμενες εβδομάδες. Το πότισμα κήπων, ο καθαρισμός αυτοκινήτων, το γέμισμα πιστών και άλλες δραστηριότητες που περιορίζονται στην περιοχή από την Παρασκευή.

