Έξι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USSS), που βρίσκονταν σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2024 σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, τιμωρήθηκαν με αποβολή.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν κατονόμασε τους πράκτορες ούτε αποκάλυψε συγκεκριμένους λόγους για τις αποβολές τους, που κυμαίνονταν από 10 έως 42 ημέρες.

Six Secret Service agents punished over Trump assassination attempt https://t.co/gu7i962UNg https://t.co/gu7i962UNg — Reuters (@Reuters) July 11, 2025

Μετά το περιστατικό, ξεκίνησαν πολλαπλές εσωτερικές έρευνες ενώ παραιτήθηκε ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Reutres, σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έσφαλε» που δεν τοποθέτησε πράκτορα στην ταράτσα και δεν συμπεριέλαβε την τοπική αστυνομία στο σύστημα επικοινωνιών.

«Έγιναν λάθη. Αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή της νύφης του, Λάρα Τραμπ, στο Fox News.

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια του Τραμπ στη συγκέντρωση της Πενσυλβάνια, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Η υπηρεσία έχει λάβει πολλά μέτρα για να διασφαλίσει ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν θα επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον».



