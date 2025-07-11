Ο ιδρυτής του ιταλικού οίκου μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, έκλεισε τα 91 του χρόνια την Παρασκευή και δήλωσε ότι θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο, αφού ένα πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να χάσει τις επιδείξεις μόδας στο Μιλάνο και το Παρίσι τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχασε μια από τις εκδηλώσεις του. Η εταιρεία του δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναρρώνει στο σπίτι του, χωρίς να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας του, ενώ τα ιταλικά ειδησεογραφικά δίκτυα ανέφεραν ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες.

«Τις τελευταίες εβδομάδες ένιωσα έντονα την αγάπη όσων με σκέφτονταν», ανέφερε ο Αρμάνι σε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε από πολλές ιταλικές εφημερίδες, αναφερόμενος στην οικογένεια, τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους, τον Τύπο και τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα, στα 91α γενέθλιά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την εγγύτητα που μου δείξατε. Δεν ήταν εύκολο για μένα να μην ακούω ζωντανά το χειροκρότημά σας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και θα σας ξαναδώ τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε.

Η επόμενη εβδομάδα μόδας του Μιλάνου έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

