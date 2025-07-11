Η Φινλανδία ενημέρωσε τον ΟΗΕ ότι αποχωρεί από τη Σύμβαση της Οτάβα που απαγορεύει τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού, ανακοίνωσε αργά χθες Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Φινλανδία και η Πολωνία - όλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία- έχουν αποφασίσει την απόσυρσή τους από τη Σύμβαση της Οτάβα επικαλούμενες τον αυξημένο στρατιωτικό κίνδυνο που θέτει για την ασφάλειά τους η Μόσχα.

Η απόσυρση της Φινλανδίας από τη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά την αρχική ενημέρωση του ΟΗΕ, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2026, διευκρίνισε το υπουργείο.

Νωρίτερα τον Ιούλιο το Reuters είχε μεταδώσει ότι η Λιθουανία και η Φινλανδία σκοπεύουν να ξεκινήσουν την εγχώρια παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού το 2026, σύμφωνα με αξιωματούχους των χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

