Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του «για τις επόμενες εβδομάδες» για «ελιγμούς επιμελητειακής φύσης» ανακοίνωσε σήμερα, εν μέσω της κρίσης μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον, το υπουργείο Εξωτερικών αυτού του μικρού, αγγλόφωνου αρχιπελάγους που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, επισήμως για να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα θεωρεί ότι πρόκειται για μια επιχείρηση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ώστε οι ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά, οι Αμερικανοί κατάσχεσαν ένα τάνκερ που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Σήμερα, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγόρησε το Τρίνινταντ και Τομπάγκο ότι συμμετείχε στην «κλοπή» του πετρελαίου.

«Με βάση τη διμερή συνεργασία μας, το υπουργείο (Εξωτερικών) έδωσε έγκριση ώστε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο τις επόμενες εβδομάδες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι ελιγμοί αυτοί είναι επιμελητειακής φύσης, διευκολύνοντας τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού», ανέφερε το υπουργείο.

Η πρωθυπουργός του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο. Θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ και έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον ποτέ δεν ζήτησε να χρησιμοποιήσει τη χώρα της για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα. Στα τέλη Οκτωβρίου το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely ελλιμενίστηκε εκεί ενώ ακολούθησαν στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή Αμερικανών πεζοναυτών, μεταξύ 16-21 Νοεμβρίου. Ορισμένοι πεζοναύτες παραμένουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα.

Στα τέλη Νοεμβρίου η Ουάσινγκτον εγκατέστησε επίσης ένα ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο του νησιού Τομπάγκο, το οποίο ακόμη δεν έχει εγκαινιαστεί.

Η στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με το αρχιπέλαγος προκάλεσε την οργή του Καράκας, το οποίο ακύρωσε τις ενεργειακές συμφωνίες που είχε συνάψει με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

