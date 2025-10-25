Τρεις νεκροί στην Αϊτή εξαιτίας τροπικής καταιγίδας

Η τροπική καταιγίδα Μελίσα στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Αϊτή, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές, κι είναι πιθανό να ενισχυθεί σε κυκλώνα το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τυφώνες και κυκλώνες (NHC).

«Δυο άνθρωποι είναι νεκροί κι άλλος ένας τραυματίστηκε», ανέφερε η αϊτινή πολιτική προστασία μέσω του ιστοτόπου της, κάτι που «αύξησε στα τρία τον αριθμό των θυμάτων των καιρικών φαινομένων των τελευταίων 48 ωρών».

Άνδρας έχασε τη ζωή του την Τετάρτη εξαιτίας πτώσης δένδρου.

🚨 Tropical Storm Melissa 🚨



This is in Bellas Colinas de Manoguayabo in the Dominican Republic yesterday.



I DREAD to think what's coming...



🔴 HAITI: Heavy rainfall WILL result in catastrophic flash flooding and landslides across southwestern Haiti by this weekend into… pic.twitter.com/r2iNi7tqjv — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 24, 2025

Η αύξηση του επιπέδου των υδάτων στον ποταμό Σεν Μαρτέν, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων, κατέστρεψε γέφυρα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και κατοικίες στο βορειοδυτικό, στην Πορτ ντε Πε, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Χθες βράδυ η τροπική καταιγίδα Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση 360 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, και 310 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την Κίνγκστον, την πρωτεύουσα της Τζαμάικας, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του NHC, που δημοσιοποιήθηκε στις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

Η τροπική καταιγίδα μπορεί να ενισχυθεί σε κυκλώνα τις επόμενες 48 ώρες πλήττοντας την Τζαμάικα και τη νοτιοδυτική Αϊτή, πάντα κατά το NHC.

Αν και η ένταση που έχει το φαινόμενο – η 13η τροπική καταιγίδα της περιόδου – «ελάχιστα μεταβλήθηκε τις τελευταίες ώρες», ενδέχεται να υπάρξουν «καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις κατά τόπους στο νότιο τμήμα της νήσου Εσπανιόλα και στην Τζαμάικα το σαββατοκύριακο», σύμφωνα με το κέντρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.