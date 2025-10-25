Αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας, παρακολουθώντας την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσαν Ισραηλινοί και Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Οι αποστολές επιτήρησης αποτελούν μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για να διασφαλιστεί η τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Τα drones χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επίγειας δραστηριότητας στη Γάζα, με τη συγκατάθεση του Ισραήλ, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και έναν αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν επιχειρησιακές λεπτομέρειες, χωρίς ωστόσο να κοινοποιήσουν τις διαδρομές ων drones.

Οι αποστολές επιτήρησης διεξάγονται με την υποστήριξη του νεοσύστατου Πολιτικοστρατιωτικού Συντονιστικού Κέντρου στο νότιο Ισραήλ, στην πόλη Κιριάτ Γκάτ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο ιδρύθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Το κέντρο, το οποίο έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και τη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής και υλικοτεχνικής βοήθειας από διεθνείς εταίρους στη Γάζα, επισκέφτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του 20 σημείων του σχεδίου Τραμπ και ότι θα πρέπει να συμφωνήσει με τη σύνθεση της διεθνούς δύναμης που θα εισέλθει στη Γάζα στη δεύτερη φάση, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Ανησυχία στις ΗΠΑ

Ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει εκτενώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθ' όλη τη διάρκεια του διετούς πολέμου για τη συλλογή πληροφοριών και τη στόχευση τρομοκρατών της Χαμάς, η τελευταία δραστηριότητα των αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια ανεξάρτητη κατανόηση των εξελίξεων επί τόπου.

Η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, έχει δεχθεί πιέσεις μετά την παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς, η οποία δεν έχει επιστρέψει ακόμη όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων.

Οι New York Times επικαλέστηκαν επίσης αρκετούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας και δήλωσαν ότι υπάρχει ανησυχία στις ΗΠΑ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ακυρώσει την εκεχειρία λόγω της μη τήρησης των όρων της συμφωνίας για τους νεκρούς ομήρους.

Ο αμερικανικός στρατός είχε προηγουμένως πετάξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, στη Λωρίδα της Γάζας για να βοηθήσει τις ισραηλινές δυνάμεις στον εντοπισμό των ομήρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντάνιελ Σαπίρο, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολούθησης στη Γάζα αποτελούν «μια πολύ παρεμβατική εκδοχή της αμερικανικής παρακολούθησης σε ένα μέτωπο όπου το Ισραήλ αντιλαμβάνεται μια ενεργή απειλή».

«Εάν υπήρχε απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, δεν θα υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα παρεξήγησης», κατέληξε ο Σαπίρο, σύμφωνα με τους New York Times.

Πηγή: skai.gr

