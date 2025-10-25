Ντμίτριεφ: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας δεν θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στην οικονομία

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες επίσης ότι «οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία».

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Οκτωβρίου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και σε πλήθος θυγατρικών τους, καλώντας τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

