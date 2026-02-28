Επίθεση με drone δέχτηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά αρκετοί εργαζόμενοι και να προκληθούν υλικές ζημιές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Μια ιρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε διάδρομο προσγείωσης αεροπορικής βάσης του Κουβέιτ που φιλοξενεί προσωπικό της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ:

⚡️ Iran struck Kuwait International Airport



Its operations have been suspended. Reports indicate there are casualties. pic.twitter.com/LUgKxyvE3d — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Το Κουβέιτ έχει κλείσει προσωρινά τον εναέριο χώρο λόγω της κατάστασης ασφάλειας στην περιοχή.

Αρκετές αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν έχουν δεχτεί επίθεση από το Ιρανικό Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μετέδωσε νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.