Ιρανικά ΜΜΕ: Σε λίγη ώρα διάγγελμα Χαμενεΐ

Ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα προβεί σε ομιλία σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με το Al-Alam TV.

Νωρίτερα, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, ανέφερε ότι Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή νωρίτερα σήμερα Σάββατο. Το Channel 12, ανέφερε ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» για το σενάριο αυτό. Παράλληλα, ισραηίνά ΜΜΕ ανέφεραν προηγουμένως ότι ενδέχεται να είχε μαγητοσκοπηθεί νωρίτερα ομιλία του Χαμενεΐ

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της αναφοράς. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, είναι ακόμα ζωντανός «εξ όσων γνωρίζει».

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι αυτή δεν ήταν μια εκτίμηση που βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν το προεδρικό συγκρότημα του Χαμενεΐ να ισοπεδώνεται, αλλά μάλλον σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιδρομές προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

Δορυφορική φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ισοπεδωμένη την κατοικία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times.

