Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι θα θέσει όρους για την παροχή βοήθειας στην Καλιφόρνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες, απαιτώντας «να απελευθερωθεί το νερό». Είπε επίσης ότι θέλει την έκδοση ταυτότητας ψηφοφόρου στην πολιτεία.

«Θέλω δύο πράγματα. Θέλω ταυτοποίηση ψηφοφόρων για τους κατοίκους της Καλιφόρνια, και όλοι το θέλουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε ταυτοποίηση ψηφοφόρων. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ταυτότητα ψηφοφόρου. Θέλουν να έχουν απόδειξη της ιθαγένειας. Ιδανικά, θα πρέπει να ψηφίζετε μία μέρα. Αλλά θέλω απλώς την ταυτότητα ψηφοφόρου ως αρχή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την προσγείωσή του στη Βόρεια Καρολίνα.

«Και θέλω να απελευθερωθεί το νερό και θα έχουν μεγάλη βοήθεια από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο πολιτικό αίτημα για τον πρόεδρο, το οποίο πολιτικοποιεί τα μέτρα βοήθειας από τις καταστροφές σε μια πολιτεία που ταλανίζεται από τις πυρκαγιές.

Σε μια άλλη πολιτική κίνηση, ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής Μάικλ Γουάτλι και οι νομοθέτες θα «συνεργαστούν» με τους εκλεγμένους αξιωματούχους της Βόρειας Καρολίνας για την ανακούφιση από τις καταστροφές, καθώς ορισμένες περιοχές της πολιτείας εξακολουθούν να ανοικοδομούνται από τις πλημμύρες του τυφώνα Ελένη πέρυσι.

«Θέλω απλά να ξεκινήσει η ταυτότητα ψηφοφόρου και θέλω το νερό να απελευθερωθεί, και θα λάβουν μεγάλη βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βόρεια Καρολίνα.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ απείλησε ότι θα παρακρατηθεί η βοήθεια και επανέλαβε έναν ψευδή ισχυρισμό ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να παράσχουν νερό από το βόρειο τμήμα της πολιτείας για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

