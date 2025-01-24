Ο αδελφός του Ίλον Μασκ, Κίμπαλ Μασκ, βρίσκεται στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, στη διαδικτυακή της έκδοση.

Ο Κίμπαλ Μασκ, που φορούσε καουμπόικο καπέλο και βεραμάν σακάκι, σύμφωνα με την εφημερίδα, συνοδεύεται από τον Αντρέα Στρόπα, συνεργάτη του Αμερικανού επιχειρηματία και νέου μέλους της κυβέρνησης Τραμπ, για θέματα που αφορούν την Ιταλία. Μέχρι την είσοδο του Παλάτσο Κίτζι, παράλληλα, ήταν κοντά του και η Βερόνικα Μπέρτι, σύζυγος του τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

«Τον συνοδεύσαμε σε σειρά υπουργείων, έχουμε ένα σχέδιο», είπε η Μπέρτι στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κίμπαλ Μασκ, την ώρα αυτή συναντάται, στο Παλάτσο Κίτζι, με τον Ιταλό υπουργό πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

