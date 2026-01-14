Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους για τη δημιουργία ενός διαμετακομιστικού διαδρόμου μέσω της Αρμενίας, ο οποίος θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον αποκομμένο θύλακά του, το Ναχιτσεβάν. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αρμένιο ομόλογό του, Αραράτ Μιρζογιάν.

Τον Αύγουστο, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν στην Ουάσινγκτον συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό της μακροχρόνιας εδαφικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η δημιουργία μιας διαμετακομιστικής ζώνης που θα διασχίζει το αρμενικό έδαφος, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεση του Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν, ένα αίτημα που το Μπακού προωθούσε εδώ και χρόνια.

Ο νέος αυτός διάδρομος θα φέρει την ονομασία «Οδός του Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» (Trump Road for International Peace and Prosperity – TRIPP).

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα συσταθεί εταιρεία με πλειοψηφική αμερικανική συμμετοχή, κατά 74%, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών του διαδρόμου.

Όπως διευκρινίστηκε, το σχέδιο αναμένεται να διευκολύνει αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή και να προσφέρει στην αγορά των ΗΠΑ πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.

«Η συμφωνία TRIPP μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας πώς μια χώρα μπορεί να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και την ευημερία χωρίς να θίγει την κυριαρχία ή την εδαφική της ακεραιότητα», τόνισε ο Ρούμπιο.

«Θα είναι επωφελής για την Αρμενία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλους τους εμπλεκόμενους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει πλέον να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Το Ιράν έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχέδιο, εκφράζοντας φόβους ότι θα απομονωθεί από τον Καύκασο και ότι θα ενισχυθεί η παρουσία ξένων δυνάμεων στα σύνορά του.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπογράμμισε ότι την ευθύνη για την ασφάλεια του διαδρόμου που θα ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν θα έχει η ίδια η Αρμενία και όχι κάποια τρίτη χώρα.

Το Ναχιτσεβάν αποτελεί αζερικό θύλακα που δεν έχει εδαφική σύνδεση με το υπόλοιπο Αζερμπαϊτζάν και βρίσκεται ανάμεσα στην Αρμενία, το Ιράν και την Τουρκία.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση τόσο για τη χάραξη των συνόρων τους όσο και για το καθεστώς των θυλάκων που βρίσκονται στα αντίστοιχα εδάφη τους.



