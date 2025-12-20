Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα προειδοποίησε σήμερα πως μια «ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε μια ανθρωπιστική καταστροφή», μπροστά στις κλιμακούμενες ενέργειες των ΗΠΑ προς την περιφερειακή γείτονα Βενεζουέλα και ενώ η αμερικανική ακτοφυλακή προχώρησε το Σάββατο σε δεύτερη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που έπλεε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, στην τελευταία κατά σειρά ενέργεια της Ουάσιγκτον προκειμένου να αυξήσει την πίεση σε βάρος της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, στοχοθετώντας τη βασική πηγή εισοδημάτων της.

Ο Λούλα και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής, απηύθυναν ήδη αυτήν την εβδομάδα έκκληση για αυτοσυγκράτηση, την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur στο Φοζ ντο Ιγκουασού, μια πόλη στη νότια Βραζιλία, ο Λούλα έκανε μια πιο αιχμηρή δήλωση έναντι του Τραμπ που ο ίδιος πιστεύει πως θα αποτελούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο για τον κόσμο».

Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φόκλαντ, μεταξύ της Αργεντινής και της Βρετανίας, πρόσθεσε: «η νοτιοαμερικανική ήπειρος στοιχειώνεται για μία ακόμη φορά από τη στρατιωτική παρουσία μιας εξω-περιφερειακής δύναμης».

Αργεντινή: Ο Μιλέι χαιρετίζει την «πίεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Από τη σύνοδο της Mercosur, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε σήμερα «την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση του λαού της Βενεζουέλας».

«Η στυγερή και απάνθρωπη δικτατορία του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή μας. Αυτός ο κίνδυνος και αυτό το όνειδος δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ήπειρο, γιατί θα καταλήξουν να μας συμπαρασύρουν όλους» υποστήριξε ο Μιλέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.