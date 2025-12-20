Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση της ακροαριστεράς - Δείτε βίντεο

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα στο Τορίνο της Ιταλίας. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του "κοινωνικού κέντρου" Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

Anche oggi i bravi ragazzi del centro sociale di estrema sinistra, cioè il dolce Askatasuna, hanno manifestato pacificamente e civilmente, mostrando tutto il loro rispetto nei confronti delle forze dell'ordine.

Sempre dalla parte sana del paese.

♥️Onore alle Forze dell’ordine. pic.twitter.com/S9m1XIK8BP December 20, 2025

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.

You're watching mass resistance on the streets of Turin tonight as thousands of comrades come out in solidarity with the autonomous Askatasuna social centre evicted this week. This is how we do it comrades. Our liberty lies in the streets. pic.twitter.com/hhGNOn3B9Z — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) December 20, 2025

Polizia in assetto da guerra per sgomberare il centro sociale Askatasuna.

Nell’edificio ha murato le stanze e distrutto tutto ciò che trovava.

Scuole della zona chiuse senza preavviso.

Nel pomeriggio, presidio di solidarietà attaccato con gli idranti.

Toccano Aska, toccano tuttз. pic.twitter.com/mUgMxxcV79 — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 18, 2025

Πηγή: skai.gr

