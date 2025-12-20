Λογαριασμός
Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση της ακροαριστεράς - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών, ενώ κάποιοι διαδηλωτές πέταξαν φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών

Ιταλία-επεισόδια

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα στο Τορίνο της Ιταλίας. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του "κοινωνικού κέντρου" Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό,  παράλληλα,  ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιταλία διαδήλωση επεισόδια
