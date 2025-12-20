Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απειλούσε τους περαστικούς στην καρδιά του Αιάκειου, στην Κορσική, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, που έχουν αποκλείσει σε αυτό το στάδιο να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άνδρας να προχωρά γρήγορα, πεζός, στην οδό Ναπολεόν - μια κεντρική, πολυσύχναστη αρτηρία της πόλης - ενώ αστυνομικοί τον ακολουθούν με προτεταμένα όπλα.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές.

🔴FRANCE 🇫🇷| #South_Corsica : a man, around 25, armed with a knife and deemed "threatening" was fatally shot by police on Saturday, December 20, in downtown #Ajaccio, specifically on Cours Napoléon, near the #LeValinco bar. No one else was injured. An investigation is opened. pic.twitter.com/VI2ue5QWiS — Nanana365 (@nanana365media) December 20, 2025

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, είπε ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

CORSE : Un homme menaçant en possession d'un couteau vient d'être abattu par balles par la police dans le centre d'#Ajaccio (Facebook - Jean Francois Bouin / France 3). pic.twitter.com/B4ssZyXve9 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 20, 2025

Ο 26χρονος, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα, πρόσθεσε ο εισαγγελέας επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού France 3 Viastella.

«Αποκλείω σε αυτό το στάδιο μια τρομοκρατική επίθεση επειδή δεν εκτόξευσε καμία τέτοιου είδους απειλή», πρόσθεσε ο Σετ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

