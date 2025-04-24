Τραμπ: Το ΝΑΤΟ δεν είναι τόσο ισχυρό χωρίς τις ΗΠΑ - Ο Πούτιν θα με ακούσει

Σε νέες δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανάφερε το ζήτημα της συμμετοχής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δηλώνοντας ότι «το ΝΑΤΟ δεν είναι τόσο ισχυρό χωρίς τις ΗΠΑ». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμμαχία «πολύ σημαντική για την Ευρώπη».

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ ανέφερε ότι «η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Και οι δύο πλευρές θέλουν να κάνουν ειρήνη». Διαμήνυσε μάλιστα ότι έχει τη δική του προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν θα τον ακούσει και θα λάβει υπόψη τις εκκλήσεις του για να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

