Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του.

Το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ, όπου τον υποδέχθηκε η Υβέτ Κούπερ, η νέα υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας,σημειώνει το Sky News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ θα διανυκτερεύσουν στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στο Λονδίνο, στο Ρίτζεντς Παρκ, πριν ταξιδέψουν αύριο στο Ουίνδσορ.

Αύριο, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, την Καμίλα, τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, θα συμμετάσχουν σε μια πομπή με άμαξες που θα διασχίσει το κτήμα μέχρι το κάστρο.

Θα τους συνοδεύσει το Σύνταγμα Ιππικού της Βασιλικής Φρουράς, το οποίο θα παρέχει τη συνοδεία του μονάρχη, καθώς και μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τρεις στρατιωτικές μπάντες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.