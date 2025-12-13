Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν να συναναστρέφονται με αρκετές γυναίκες «δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο», αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι δεν τις είχε δει.

«Όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνδρα τον Έπσταϊν –ήταν παντού στο Παλμ Μπιτς», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή το βράδυ. «Έχει φωτογραφίες με όλους... υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που τις έχουν».

Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο... Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτές».

Αυτό συνέβη μετά την κοινοποίηση από τους Δημοκρατικούς, φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζονται πολλά διάσημα πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμμερς, ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και ο πρώην πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου.

Τα πρόσωπα ορισμένων γυναικών που εμφανίζονται στις φωτογραφίες έχουν αποκρυφτεί από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες.

«Για άλλη μια φορά, οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιεύουν επιλεκτικά φωτογραφίες που έχουν επιλέξει με τυχαίες διαγραφές, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια ψευδή αφήγηση», δήλωσε η Abigail Jackson, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στην εφημερίδα The Independent.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών έρχεται πριν από την προθεσμία που έχει τεθεί για την επόμενη Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, ώστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα πλήρη αρχεία.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά και έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι είχε στενή σχέση με τον Επστάιν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.