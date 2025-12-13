Ο απολογισμός των νεκρών από τις πρόσφατες πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την Ινδονησία ανέρχεται σε 1.003 νεκρούς, ενώ 218 άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB).

Οι πλημμύρες -- που έπληξαν πριν δύο εβδομάδες τις επαρχίες Βόρεια Σουμάτρα, Δυτική Σουμάτρα και Άτσεχ-- προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 5.400 ανθρώπων, ενώ 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν ακόμη σε προσωρινά καταφύγια, σύμφωνα με την BNPB.

Τροπικές καταιγίδες και οι βροχές της εποχής των μουσώνων έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία (Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη) όπως και τη νότια Ασία (Σρι Λάνκα) αυτόν τον μήνα προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες καταστροφές που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σουμάτρα και κυρίως την επαρχία Άτσεχ, στο δυτικό άκρο του, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν σημειωθεί σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι του 2004.

Το κόστος της ανοικοδόμησης ενδέχεται να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες (3,1 δισεκ. δολάρια).

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Ινδονησίας δέχεται επικρίσεις επειδή δεν κήρυξε κατάσταση φυσικής καταστροφής, κάτι που θα επέτρεπε να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Εξάλλου η Τζακάρτα δεν ζήτησε διεθνή βοήθεια, αντίθετα με τη Σρι Λάνκα.

Σήμερα ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο επισκέφθηκε εκ νέου τις πληγείσες περιοχές.

«Πού και πού, εξαιτίας των φυσικών συνθηκών, υπήρξαν μικρές καθυστερήσεις, αλλά έχω επιθεωρήσει όλα τα σημεία εκκένωσης: η κατάστασή τους είναι καλή, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επαρκείς και τα τρόφιμα επαρκούν», δήλωσε μετά από επίσκεψη στο Λανγκάτ, στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας.

«Στις πιο απομονωμένες περιοχές, όπως η Τακενγκόν, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για να ανοίξουμε ξανά τους δρόμους», πρόσθεσε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, από την αεροπορική βάση Σοεβόντο της ινδονησιακής Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.