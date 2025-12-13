Ουκρανία: Εκτεταμένα μπλακ αουτ στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση

Αντιμέτωποι με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος βρίσκονται οι κάτοικοι της Οδησσού, κυρίως στις νότιες περιοχές της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής το Σάββατο, μετά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία το βράδυ σε ηλεκτρικές υποδομές σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με περισσότερα από 450 drones και 30 πυραύλους.

«Το κύριο βάρος της επίθεσης έπληξε το ενεργειακό μας σύστημα, στον νότο και στην περιοχή της Οδησσού», έγραψε στο Telegram, προσθέτοντας ότι χιλιάδες οικογένειες σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

All necessary services are currently working to restore electricity and water supply in our communities affected by Russia’s overnight attack. Once again, the main strike targeted our energy sector, the south of the country, and the Odesa region.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2025

Η Μόσχα βομβαρδίζει συστηματικά το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από τις πρώτες ημέρες της εισβολής το 2022, προκαλώντας πολύωρες, καθημερινές διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Ο διαχειριστής του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης ανέφερε ότι «σημαντικός αριθμός» νοικοκυριών έμεινε χωρίς ρεύμα στις νότιες περιοχές της Οδησσού και του Μικολάιβ, ενώ το τμήμα της περιφέρειας Χερσώνας που ελέγχεται από την Ουκρανία έμεινε πλήρως χωρίς ηλεκτροδότηση.



