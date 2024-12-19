Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απαγορεύει προσωρινά τις πτήσεις με drone σε 22 κρίσιμες τοποθεσίες υποδομής στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η FAA είπε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος ομοσπονδιακών εταίρων ασφαλείας, αφού η υπηρεσία απαγόρευσε τα drones σε δύο τοποθεσίες στο Νιου Τζέρσεϊ τον Νοέμβριο.

Μια φρενίτιδα ανησυχίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Νιου Τζέρσεϊ και τις γύρω πολιτείες έχει προκαλέσει μια δραματική αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων στην περιοχή που στοχεύουν με λέιζερ αεροπλάνα που πετούν από πάνω, κάτι που είναι παράνομο και μπορεί να είναι επικίνδυνο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η FAA. Οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η απότομη αύξηση στις παρατηρήσεις drones δεν εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και ότι φαίνεται να είναι κυρίως αεροσκάφη, αστέρια ή drones για χομπίστες.

Πηγή: reuters.com

