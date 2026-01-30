Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η Τουρκία έτοιμη να μεσολαβήσει μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιαν, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο «διαμεσολαβητή» μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να μειωθούν οι εντάσεις και να επιλυθούν τα ζητήματα», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της στο X, για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την Παρασκευή.

Ο Ερντογάν, όπως προσθέτει η τουρκική προεδρία, θα υποδεχθεί τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος επισκέπτεται την Τουρκία για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του.

