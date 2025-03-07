Πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν μετέδωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ισλαμική Δημοκρατία και την πρότασή του για συνομιλίες.

«Το μοτίβο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική: συνθήματα, απειλές, προσωρινά μέτρα και οπισθοχώρηση!», τόνισε το Nour News με ανάρτηση στο X.

«Για το Ιράν: πρώτα είπε ότι δεν θέλει αντιπαράθεση, μετά υπέγραψε μια (πολιτική άσκησης) μέγιστης πίεσης, μετά επέβαλε νέες κυρώσεις και τώρα μιλά για αποστολή μιας επιστολής προς την ηγεσία με πρόσκληση για διαπραγματεύσεις! (Αυτό είναι ένα) επαναλαμβανόμενο σόου της Αμερικής», πρόσθεσε η ανάρτηση.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι θέλει να διαπραγματευθεί πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και έστειλε για τον λόγο αυτόν επιστολή στην ιρανική ηγεσία λέγοντας ότι ελπίζει ότι θα συμφωνήσουν να διαπραγματευθούν. «Είπα ότι ελπίζω πως θα διαπραγματευτείτε, γιατί θα είναι πολύ καλύτερα για το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network. Η επιστολή μάλλον πρέπει να απευθύνεται προς τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

