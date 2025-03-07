Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «εκτέλεση» σήμερα 52 Αλαουιτών, της κοινότητας από την οποία προέρχεται ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, από τις δυνάμεις ασφαλείας που διεξάγουν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έστειλαν σήμερα ενισχύσεις και διεξήγαγαν σημαντικές επιχειρήσεις 'σκούπα" σε αυτή την επαρχία έπειτα από χωρίς προηγούμενο φονικές συγκρούσεις με μαχητές πιστούς στον Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτέλεσαν 52 Αλαουίτες στους οικισμούς Αλ Σιρ και Αλ Μουχταρίγια» στην επαρχία της Λαττάκειας, σύμφωνα με βίντεο, την αυθεντικότητα των οποίων πιστοποίησε το Παρατηρητήριο, καθώς και μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων.

Το Παρατηρητήριο και μαχητές δημοσιοποίησαν βίντεο που δείχνουν δεκάδες πτώματα με πολιτικά ρούχα στοιβαγμένα στην αυλή ενός σπιτιού ενώ γυναίκες κλαίνε εκεί κοντά.

Σε ένα άλλο βίντεο, άντρες με στρατιωτική περιβολή μοιάζουν να διατάζουν τρία άτομα να προχωρήσουν ο ένας πίσω από τον άλλο προτού τους πυροβολήσουν εξ επαφής.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτά τα βίντεο από ανεξάρτητη πηγή.

Το Παρατηρητήριο είχε αναφέρει προηγουμένως πως οι συγκρούσεις από χθες, Πέμπτη, έχουν προκαλέσει τους θανάτους 72 ανθρώπων, 36 εκ των οποίων ήταν μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, 32 ήταν μαχητές πιστοί στον Άσαντ και τέσσερις ήταν άμαχοι.

Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό του Παρατηρητηρίου στους 124 νεκρούς από την Πέμπτη.

Μετά την πτώση του Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, ο οποίος ανατράπηκε από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών οργανώσεων, οι νέες συριακές αρχές ξεκίνησαν επιχειρήσεις με στόχο να εξαλείψουν τα «κατάλοιπα του καθεστώτος», θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο τα προπύργια των Αλαουιτών στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Τουρκία προειδοποίησε σήμερα εναντίον κάθε πρόκλησης που απειλεί την ειρήνη «στη Συρία και στην περιοχή», μετά τις βίαιες συγκρούεις στη Λαττάκεια, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι εντάσεις στη Λαττάκεια και στα περίχωρά της και η στοχοποίηση δυνάμεων ασφαλείας μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες που αποσκοπούν να οδηγηθεί η Συρία προς την ενότητα και την αδελφοσύνη (...) Τέτοιες προκλήσεις μπορεί να καταστούν απειλή για την ειρήνη στη Συρία και στην περιοχή», δήλωσε ο Οντζού Κετζελί.

Η Τουρκία, που υποστηρίζει την προσωρινή κυβέρνηση στη Δαμασκό, έχει αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στο συριακό έδαφος.

Το πρακτορείο Ρόιτερς σημειώνει πως είναι το πρώτο σχόλιο από την Τουρκία για τις συγκρούσεις συριακών δυνάμεων ασφαλείας με μαχητές που φέρεται να συνδέονται με τον έκπτωτο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 300.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος του Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024, όπως ανέφερε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Επιπλέον, 900.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι Σύροι επέστρεψαν επίσης στις εστίες τους, διευκρίνισε η Σελίν Σμιτ, εκπρόσωπος της UNHCR, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι τώρα «έχουμε υπερβεί άρα τώρα τις 300.000 επιστροφές. Σε ό,τι αφορά τους εσωτερικά εκτοπισμένους, είμαστε τώρα σχεδόν στους 900.000 ανθρώπους οι οποίοι επέστρεψαν από τα τέλη Νοεμβρίου. Άρα, συνολικά, 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επιστρέψει από τις αρχές Δεκεμβρίου», εξήγησε η Σμιτ.

Σχεδόν οι μισοί από τους πρόσφυγες που επέστρεψαν στη χώρα έρχονταν από την Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες, Πέμπτη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Από τις 8 Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 133.000 Σύροι έχουν επιστρέψει εθελοντικά στη χώρα τους. Καθώς η σταθερότητα εγκαθίσταται στη Συρία, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Δεν αναγκάζουμε κανέναν, αλλά αν οι αδελφοί και οι αδελφές μας επιθυμούν να επιστρέψουν, θα διευκολύνουμε αυτό το ταξίδι», είπε ο Ερντογάν.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια Σύροι κατέφυγαν στην Τουρκία στη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

