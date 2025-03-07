Η μεγαλύτερη πτώση γεννήσεων από το 1961 σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι γεννήσεις υποχώρησαν κατά 5,4% σε ετήσια βάση και περιορίστηκαν σε 3,67 εκατομμύρια από 3,88 εκατομμύρια το 2022.

Σε κάθε γυναίκα της ΕΕ αντιστοιχούσαν 1,38 γεννήσεις με τα υψηλότερα ποσοστά σε Βουλγαρία Γαλλία και Ουγγαρία και τα χαμηλότερα σε Μάλτα, Ισπανία και Λιθουανία

Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 1,26%.

Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό πίνακα με τα αναλυτικά ποσοστά των γεννήσεων ανά χώρα.



Πηγή: skai.gr

