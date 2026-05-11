Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διακόψει προσωρινά την καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης, που είναι 18 σεντς.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Παράλληλα, ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας στις αεροπορικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να σταματήσει για ένα διάστημα η καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης, που φτάνει τα 18 σεντς, όμως απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθεί βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο κόστος των καυσίμων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Θα καταργήσουμε τον φόρο βενζίνης για ένα χρονικό διάστημα και όταν η τιμή πέσει, θα τον επανεισάγουμε σταδιακά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CBS.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «δεν έχει παρουσιαστεί» κάποιο σχέδιο διάσωσης των αεροπορικών εταιρειών οι οποίες «δεν τα πάνε άσχημα».

Την Κυριακή, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είπε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του φόρου βενζίνης.

Οι Πολιτείες εισπράττουν επίσης φόρο επί της βενζίνης. Η Ιντιάντα, το Κεντάκι και η Τζόρτζια προωθούν σχέδια για μείωσή του, ώστε οι καταναλωτές να μην πληρώνουν τόσο υψηλές τιμές στην αντλία.

Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Σήμερα, η μέση τιμή στις ΗΠΑ ήταν στα 4,52 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (ΑΑΑ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.