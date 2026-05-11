Περισσότεροι από 40 βουλευτές των Εργατικών κάλεσαν τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, να παραιτηθεί ή να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, αφού η κρίσιμη ομιλία του απέτυχε να καταλαγιάσει τις ανησυχίες όσων τον αμφισβητούν.

Βουλευτής των Εργατικών έκανε πίσω στην κούρσα για την ηγεσία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα επιδιώξει την αποχώρηση του Στάρμερ μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η βουλευτής Κάθριν Γουέστ δήλωσε ότι θα επιδιώξει πλέον υποστήριξη από το εσωτερικό του κόμματος για την ανατροπή του πρωθυπουργού, ωστόσο η ίδια δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο, σύμφωνα με τον independent.

Μια υποψηφιότητα για την ηγεσία απαιτεί την επίσημη στήριξη 81 βουλευτών, με πολλούς ακόμη βουλευτές να εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους για τον Κιρ Στάρμερ.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το κόμμα του «θα γίνει καλύτερο και θα τα πάει καλύτερα», χαρακτηρίζοντας «σκληρά» τα εκλογικά αποτελέσματα, μετά την απώλεια σχεδόν 1.500 δημοτικών συμβούλων στην Αγγλία και τον έλεγχο του κοινοβουλίου της Ουαλίας την περασμένη εβδομάδα.

Απευθυνόμενος σε κοινό στο κεντρικό Λονδίνο, δήλωσε: «Το καταλαβαίνω, το νιώθω και αναλαμβάνω την ευθύνη».

Αν και ο πρωθυπουργός απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα μιας αναμέτρησης για την ηγεσία από την Άντζελα Ρέινερ ή το ενδεχόμενο να μπλοκάρει μια υποψηφιότητα του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, επαίνεσε και τους δύο, χαρακτηρίζοντας την κυρία Ρέινερ «φίλη» του.

Πηγή: skai.gr

