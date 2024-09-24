Ισραηλινός Πρέσβης σε ΟΗΕ: Δεν θέλουμε χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Το Ισραήλ δεν είναι πρόθυμο να ξεκινήσει χερσαία εισβολή οπουδήποτε, δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής του ΟΗΕ.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ συνοψίζει ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε ιδέες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Δεν είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή οπουδήποτε», τόνισε και πρόσθεσε πως το Ισραήλ προτιμά μια διπλωματική λύση.

Σε κάθε περίπτωση, νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στη Βηρυτό είχε στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Χεζμπολάχ ανακοίμωσε ότι κηρύττει τον πόλεμο στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι «αυτοί που δέχονται επίθεση, δικαιούνται να αντεπιτεθούν».

Ολα αυτά την ώρα που η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με περίπου 90 ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Σάφεντ (ή Τσβατ) στο βόρειο Ισραήλ.

«Για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του», μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν επίθεση με 90 ρουκέτες εναντίον της βάσης «Ντάντο», κοντά στο Σάφεντ του βόρειου Ισραήλ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, ανέφερε ο στρατιωτικός βραχίονας του φιλοϊρανικού κινήματος.

