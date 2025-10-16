Λογαριασμός
Όρμπαν: Μίλησα με τον Τραμπ για την προετοιμασία της συνάντησης με τον Πούτιν

«Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες

Βίκτορ Όρμπαν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Πέμπτη ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη.

«Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Όρμπαν, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Όρμπαν χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου αποτελεί εξαιρετική είδηση για τους ειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε ο Όρμπαν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

