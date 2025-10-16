Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Πέμπτη ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη.

«Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Όρμπαν, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway.



Hungary is the island of PEACE! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Όρμπαν χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου αποτελεί εξαιρετική είδηση για τους ειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε ο Όρμπαν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.