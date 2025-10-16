Μαυροβούνιο: Έκκληση στην ΕΕ για βοήθεια απέναντι στη ρωσική παρέμβαση

Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη στην αντιμετώπιση της ρωσικής παραπληροφόρησης, απηύθυνε το Μαυροβούνιο που επιδιώκει να ενταχθεί στο μπλοκ έως το 2028.

Η μικρή χώρα δέχεται όλο και περισσότερες επιθέσεις παραπληροφόρησης από δυνάμεις που επιχειρούν να υπονομεύσουν την πορεία της προς την ένταξη, δήλωσε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο POLITICO από τις Βρυξέλλες.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι στο μέλλον θα λάβουμε μεγαλύτερη υποστήριξη από την ΕΕ για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων», ανέφερε ο Μιλάτοβιτς, προσθέτοντας ότι έχει ήδη παρουσιάσει την πρότασή του σε Ευρωπαίους αξιωματούχους και κράτη-μέλη.

Η Μολδαβία, επίσης υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ, έχει αποτελέσει στόχο της παρέμβασης του Κρεμλίνου, μέσω εξαγοράς ψήφων και εκστρατειών παραπληροφόρησης. Αυτό οδήγησε την ΕΕ, τον περασμένο μήνα, να αναπτύξει στο Κισινάου τη νέα της κυβερνο-ομάδα ταχείας αντίδρασης, αποτελούμενη από ειδικούς του ιδιωτικού τομέα στην κυβερνοασφάλεια, και να διαθέσει εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία κόμβου κατά της παραπληροφόρησης.

Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, προειδοποίησε ότι η «κακόβουλη επιρροή τρίτων χωρών» θα μπορούσε να απειλήσει την ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου, καλώντας την ΕΕ να επιδείξει προληπτική στάση απέναντι σε τέτοιους κινδύνους.

«Μερικές φορές νιώθω ότι οι φιλοευρωπαίοι πολιτικοί στα Δυτικά Βαλκάνια μένουν κάπως μόνοι τους από τους εταίρους στην ΕΕ», είπε, προσθέτοντας ότι έρχεται αντιμέτωπος με παραπληροφόρηση σε καθημερινή βάση.

Στην τελική ευθεία

Το Μαυροβούνιο υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2008 και έλαβε καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2010. Έκτοτε έχει κλείσει επτά από τα 33 κεφάλαια διαπραγμάτευσης και αναμένεται να ολοκληρώσει άλλα πέντε έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με ανώτερο Μαυροβούνιο διπλωμάτη που επικαλείται το Politico.

Με πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκους, η μικρή χώρα της Αδριατικής επιχειρεί να προβάλει τον εαυτό της ως τον επόμενο φυσικό υποψήφιο για ένταξη στο 27μελές μπλοκ. Ωστόσο, αντιμετωπίζει εμπόδια, όπως είναι η παρουσία φιλοσερβικών κομμάτων στο κοινοβούλιό της, οι εντάσεις με την Κροατία και ο σκεπτικισμός εντός της ΕΕ για τη διεύρυνση, ζήτημα που δεν βρίσκεται καν στην ατζέντα της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε καλέσει το 2023 την ΕΕ να προχωρήσει πρώτα σε εσωτερική μεταρρύθμιση προτού δεχθεί νέα μέλη. Ωστόσο, ο Μιλάτοβιτς ανέφερε ότι σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Μακρόν φαίνεται να έχει μετακινηθεί προς την υποστήριξη της ένταξης του Μαυροβουνίου.



