Ισραηλινά πλήγματα με τουλάχιστον πέντε νεκρούς στον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με drones στον νότιο Λίβανο το Σάββατο, μετέδωσαν λιβανέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μόλις λίγες ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, NNA, ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και drones πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ναμπατίγιε κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί του Σαββάτου, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τη Ναμπατίγιε και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν στην εκεχειρία την Παρασκευή, έπειτα από κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία στο Reuters. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία επρόκειτο να αρχίσει στις 16:00 την Παρασκευή, τοπική ώρα, 13:00 GMT.



Πηγή: skai.gr

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