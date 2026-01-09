Την ανησυχία του για πιθανή στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ στην Κολομβία εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Γκουστάβο Πέτρο, σε συνέντευξή του στο BBC.

Πλέον υπάρχει «πραγματική απειλή», ανέφερε, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις άλλες χώρες ως «αυτοκρατορία» τους. Ο Πέτρο εκτίμησε επίσης ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν με απομόνωση, ενώ κατηγόρησε πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ότι ενεργούν σαν «ναζιστικές ταξιαρχίες».

Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «ακούγεται καλή ιδέα» μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Κολομβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τον Πέτρο «να φυλάγεται».

Οι δύο πρόεδροι μίλησαν τηλεφωνικά το βράδυ της Τετάρτης, με τον Τραμπ να αναφέρει πως θα συναντήσει τον Κολομβιανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο στο «εγγύς μέλλον». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία ως «μεγάλη τιμή».

Ωστόσο, ο Πέτρο ανέφερε στο BBC ότι η συνομιλία διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα, «το μεγαλύτερο μέρος της οποίας μιλούσα εγώ», και αφορούσε «το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία», τη στάση της χώρας του απέναντι στη Βενεζουέλα και «τα τεκταινόμενα στη Λατινική Αμερική σε σχέση με τις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια ανέφερε πως η ICE «έφτασε στο σημείο να μην διώκει πλέον μόνο Λατινοαμερικανούς στους δρόμους, κάτι που για εμάς αποτελεί προσβολή, αλλά σκοτώνει και Αμερικανούς πολίτες», αναφερόμενος στον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης στη Μινεσότα.

Πρόσθεσε ότι αν αυτό συνεχιστεί, «αντί για μια κυρίαρχη Αμερική, θα έχουμε μια Αμερική απομονωμένη από τον κόσμο. Μια αυτοκρατορία δεν χτίζεται με την απομόνωση από τον πλανήτη».

Ο Πέτρο είπε ότι οι ΗΠΑ «επί δεκαετίες» αντιμετωπίζουν άλλες κυβερνήσεις, ιδίως στη Λατινική Αμερική, ως «αυτοκρατορία», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το διεθνές δίκαιο.

Μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Πέτρο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει πόλεμο για το «πετρέλαιο και τον άνθρακα», προσθέτοντας ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού, «δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, θα υπήρχαν πολύ πιο δημοκρατικές και ειρηνικές σχέσεις με τον κόσμο. Και με τη Νότια Αμερική».

«Το ζήτημα της Βενεζουέλας αφορά αυτό», τόνισε.

«Προτιμούμε τον διάλογο – Δεν έχουμε τα όπλα της Αμερικής»

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος απείλησε με στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα στο όνομα της κυριαρχίας και της δημοκρατίας.

Ο Πέτρο δήλωσε στο BBC ότι οι δηλώσεις του Τραμπ συνιστούν «πραγματική απειλή». Ερωτηθείς για το πώς θα αμυνθεί η Κολομβία σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ, απάντησε ότι «θα προτιμούσε να γίνει διάλογος», προσθέτοντας ότι «γίνονται προσπάθειες» προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόσθεσε όμως πως: «Η ιστορία της Κολομβίας δείχνει πώς έχει ανταποκριθεί σε μεγάλους στρατούς». «Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε έναν μεγάλο στρατό με όπλα που δεν έχουμε. Δεν διαθέτουμε καν αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας. Αντ’ αυτού, βασιζόμαστε στον λαό, στα βουνά και στις ζούγκλες μας, όπως πάντα», σημείωσε.

Επικοινωνία με τη Ροντρίγκες

Ο Πέτρο επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, και ότι την προσκάλεσε στην Κολομβία.

Είπε ότι η Βενεζουέλα «υπόκειται εδώ και καιρό σε παρεμβάσεις από διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών», προσθέτοντας ότι, ενώ αυτές οι υπηρεσίες είχαν άδεια να λειτουργούν στην Κολομβία, αυτό γινόταν αποκλειστικά για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Πάντως δεν απάντησε σε ερώτηση αν φοβάται ότι η CIA θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη Βενεζουέλα ή αν ανησυχεί ότι στην κυβέρνησή του μπορεί να υπάρχουν πληροφοριοδότες.

«20 χρόνια αγωνίζομαι κατά των καρτέλ ναρκωτικών»

Μιλώντας στο Air Force One μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ περιέγραψε τον Πέτρο ως «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ», προειδοποιώντας πως: «Δεν θα το κάνει για πολύ καιρό».

Ο Πέτρο αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι «έχει αποδειχθεί πως δεν εμπλέκομαι σε κάτι τέτοιο». «Εδώ και 20 χρόνια αγωνίζομαι ενάντια στα καρτέλ ναρκωτικών, με κόστος ακόμη και την εξορία της οικογένειάς μου», τόνισε.

Ο Πέτρο, από τότε που ανέλαβε την εξουσία, δίνει προτεραιότητα στην ειρήνη και τον διάλογο με τα καρτέλ, με τους επικριτές του να υποστηρίζουν ότι είναι υπερβολικά «μαλακός», την ώρα που η παραγωγή κοκαΐνης φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο ίδιος απάντησε ότι η καλλιέργεια κόκας μειώνεται και ότι το ποσοστό των ανθρωποκτονιών στην Κολομβία έχει επίσης μειωθεί σημαντικά.

Η πολιτική του διαλόγου, είπε, έχει στόχο την «αποκλιμάκωση της βίας». «Δεν είμαστε ανόητοι, ξέρουμε με ποιον διαπραγματευόμαστε», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

