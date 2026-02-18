Βλαντίμιρ Πούτιν: «Απαράδεκτες οι νέες κυρώσεις κατά της Κούβας»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποδέχθηκε την Τετάρτη τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, στο Κρεμλίνο και χαρακτήρισε απαράδεκτες τις νέες κυρώσεις σε μορφή εμπάργκο που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ στο νησί της Καραϊβικής.

Η στήριξη της Μόσχας προς την Αβάνα είναι συνεχής και παραδοσιακή και θα αρχίσει σύντομα να προμηθεύει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου ως ανθρωπιστική βοήθεια.

«Τώρα διανύουμε μια ειδική περίοδο, με νέες κυρώσεις. Ξέρετε πώς νιώθουμε γι’ αυτό», είπε ο Πούτιν στον Ροντρίγκες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Δεν αποδεχόμαστε τίποτα τέτοιο».

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κούβας εξελίσσονται «σε θετική τροχιά», μετέδωσε το TASS.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στον Κουβανό ομόλογό του σε ξεχωριστή συνάντηση την Τετάρτη ότι η Μόσχα καλεί τις ΗΠΑ να μην επιβάλουν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στο νησί και προτείνει διαπραγματεύσεις ως εναλλακτική.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, φέρεται να δήλωσε στο TASS ότι η Μόσχα δεν συζήτησε το ζήτημα της Κούβας με την Ουάσιγκτον. Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη νωρίτερα την Τετάρτη.

