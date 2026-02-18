Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αναμένεται να καταθέσει σε μια ιστορική δίκη για τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη διάρκεια της οποίας θα κληθεί να απαντήσει το πώς η Meta Platforms εξισορροπεί την προστασία των ανήλικων χρηστών στις πλατφόρμες της με την αύξηση των εσόδων.

Ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα είναι το δεύτερο στέλεχος που καταθέτει στη δίκη που διεξάγεται στο Λος Άντζελες, η οποία ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου και αφορά την υπόθεση μιας 20χρονης γυναίκας που κατηγορεί το Instagram της Meta και το YouTube της Google για προβλήματα ψυχικής υγείας που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη χρήση τους.

Η κατάθεσή του θα στραφεί γύρω από τον τρόπο που σχεδιάστηκαν το Facebook και το Instagram, τη στόχευση των νεότερων χρηστών και τις εσωτερικές συζητήσεις για το αν οι πλατφόρμες ενισχύουν τον εθισμό.

Η δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου, θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για χιλιάδες άλλες αγωγές που στρέφονται όχι μόνο κατά της Meta και της Google, αλλά και κατά των TikTok Inc. και Snap Inc. Οι δύο τελευταίες εταιρείες δεν συμμετέχουν στην παρούσα υπόθεση, καθώς κατέληξαν σε εμπιστευτικού χαρακτήρα συμβιβασμούς με τους δικηγόρους της γυναίκας, από το Social Media Victims Law Center με έδρα το Σιάτλ, λίγο πριν από την έναρξη της δίκης.

Παρότι οι τέσσερις κολοσσοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι έχουν θεσπίσει ισχυρούς μηχανισμούς προστασίας για τους ανήλικους χρήστες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ενδεχόμενο να πρέπει να καταβάλλουν αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν οι ένορκοι αποφανθούν εις βάρος τους στις πρώτες δίκες.

Ο Μαρκ Λανιέρ, δικηγόρος της γυναίκας που έχει καταθέσει την αγωγή, δήλωσε στους ενόρκους στην έναρξη της δίκης ότι σκοπεύει να «εξετάσει εξονυχιστικά» τον Ζάκερμπεργκ σχετικά με τους στόχους της εταιρείας προκειμένου να προσελκύσει και να διατηρήσει νεαρούς χρήστες, καθώς και για το πώς εξισορροπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα με την ασφάλεια.

Ο ίδιος επικαλέστηκε υπόμνημα του 2015, στο οποίο ο Ζάκερμπεργκ περιέγραφε τους στόχους της εταιρείας για το επόμενο έτος και ανέφερε ότι ήθελε να «αντιστρέψει την τάση στους εφήβους» και να «αυξήσει τον χρόνο χρήσης κατά 12%».

«Θα τον ακούσετε, ελπίζω, να παραδέχεται ότι η τάση στους εφήβους ήταν πτωτική και ότι έδωσε εντολή στις ομάδες του να την αντιστρέψουν», είπε ο Λανιέρ. «Όχι επειδή είναι καλό για τους εφήβους, αλλά επειδή είναι απαραίτητο για τα έσοδα.»

«Είχαν μια συγκεκριμένη στρατηγική», συνέχισε ο δικηγόρος. «Την αποκαλούσαν “στρατηγική για τη νεολαία”.»

Άλλα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χρόνια αργότερα από πρώην εργαζόμενη που έγινε πληροφοριοδότρια έδειξαν ότι και η επισκεψιμότητα της Meta είχε σημειώσει μείωση στους εφήβους στο Facebook, το βασικό της δίκτυο, γεγονός που ανάγκασε τα στελέχη να αναζητήσουν τρόπους «βελτιστοποίησης» των πλατφορμών για το νεανικό κοινό. Τα τελευταία χρόνια, η προσέλκυση νεαρών ενηλίκων στο Facebook αποτελεί βασική προτεραιότητα, με την εταιρεία να τροποποιεί τους αλγόριθμους ώστε να προβάλλεται περισσότερο περιεχόμενο εκτός του δικτύου φίλων και οικογένειας του χρήστη, μια στρατηγική που έγινε δημοφιλής από το TikTok.

Η αντιπαράθεση μεταξύ κέρδους και ασφάλειας αποτέλεσε κεντρικό θέμα στην κατάθεση της 11ης Φεβρουαρίου από τον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, τον οποίο ο Λανιέρ βομβάρδισε με ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να άρει την απαγόρευση φίλτρων σε φωτογραφίας που αναπαράγουν τα αποτελέσματα αισθητικής χειρουργικής. Εσωτερικά email έδειξαν ότι τόσο ο Μοσέρι όσο και ο Ζάκερμπεργκ υποστήριξαν την άρση της απαγόρευσης, ακόμη και αφού εργαζόμενοι εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα λεγόμενα «φίλτρα ομορφιάς» θα προκαλούσαν περισσότερο κακό παρά καλό.

Ο Λανιέρ υπέβαλε επίσης σειρά ερωτήσεων στον Μοσέρι σχετικά με το κατά πόσο η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στη δοκιμή και στη μελέτη των επιπτώσεων ενός προϊόντος ή μιας σχεδιαστικής επιλογής στους χρήστες πριν το διαθέσει στο κοινό. Ο δικηγόρος υπενθύμισε το αρχικό μότο του Facebook, που είχε διατυπώσει ο Ζάκερμπεργκ: «Κινήσου γρήγορα και σπάσε πράγματα».

Η Meta δέχεται εδώ και χρόνια επικρίσεις ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους ανήλικους χρήστες. Εσωτερικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν το 2021 έδειξαν ότι στελέχη γνώριζαν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του Instagram στους εφήβους, ιδίως στα κορίτσια, ενώ σε μεταγενέστερη δικαστική διαδικασία στις ΗΠΑ ήρθαν στο φως στοιχεία ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα της πλατφόρμας συνέδεαν ανήλικους με ύποπτους χρήστες.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει κληθεί και στο παρελθόν να απολογηθεί δημοσίως, ζητώντας συγγνώμη το 2024 από οικογένειες παιδιών που υπήρξαν θύματα εκμετάλλευσης μέσω κοινωνικών δικτύων.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει ανακοινώσει αυστηρότερες ρυθμίσεις για ανήλικους, εισάγοντας «εφηβικούς λογαριασμούς» και περιορισμούς σε περιεχόμενο και ζωντανές μεταδόσεις για χρήστες κάτω των 18 ετών.



Πηγή: skai.gr

