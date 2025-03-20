Τα προγράμματα φοιτητικών δανείων και επιχορηγήσεων Pell παραμένουν σε ισχύ στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με στόχο το κλείσιμο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει σήμερα εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη διάλυση του ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ, απόφαση που προσμένουν κι υποστηρίζουν σθεναρά πολλοί συντηρητικοί.

Η απόφαση αυτή εγγράφεται επίσης στη διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει τις δαπάνες του κεντρικού κράτους.

Το διάταγμα απαιτεί η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάον να «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολυνθεί το κλείσιμο του υπουργείου Παιδείας», σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης όπως η Wall Street Journal και το Politico.

Κάποια προγράμματα-κλειδιά αναμένεται πάντως να γλιτώσουν, όπως αυτά που παρέχουν υποτροφίες σε φοιτητές και κεφάλαια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με χαμηλά έσοδα στη χώρα, κατά τις πληροφορίες αρκετών ΜΜΕ.

Ο κ. Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά πως θα απαλλαγεί από το υπουργείο Παιδείας και θα μεταβιβάσει τους πόρους του στις πολιτείες, οι οποίες εξάλλου έχουν ήδη τις περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα αυτόν.

Η ως πρότινος επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας που οργανώνει αγώνες κατς στις ΗΠΑ, η Λίντα ΜακΜάον, άλλωστε, ονομάστηκε από τον κ. Τραμπ υπουργός Παιδείας με αποστολή να «θέσει τον εαυτό της στην ανεργία», όπως το παρουσίασε ο μεγιστάνας.

Στο πρώτο βήμα προς τη διάλυσή του, το υπουργείο ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη 11η Μαρτίου την απόλυση σχεδόν του μισού προσωπικού του.

Το υπουργείο Παιδείας, το οποίο ιδρύθηκε το 1979, επί προεδρίας Τζίμι Κάρτερ, δεν μπορεί από νομική άποψη να διαλυθεί τελείως παρά μόνο αν υιοθετηθεί νόμος με ενισχυμένη πλειοψηφία 60 εδρών στη Γερουσία - όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Τραμπ καταλαμβάνουν σήμερα 53 έδρες.

Το ομοσπονδιακό κράτος ούτως ή άλλως έχει περιορισμένο ρόλο, κυρίως στη χρηματοδότηση και στην οργάνωση, του συστήματος παιδείας των ΗΠΑ. Όμως οι επιδοτήσεις του διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, ειδικά για σχολεία σε περιοχές υποβαθμισμένες από οικονομική και κοινωνική άποψη, όπως και για μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η προσπάθεια να καταργηθεί το υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζεται με οργή από τους Δημοκρατικούς, συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών και πολλούς γονείς, που την εκλαμβάνουν ως άνευ προηγουμένου επίθεση στη δημόσια παιδεία, συνοδευόμενη από εγχείρημα για την προώθηση συντηρητικών ιδεών.

Παρόμοια πρωτοβουλία για τη διάλυση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, της USAID, χαρακτηρίστηκε προχθές Τρίτη «πιθανόν» αντισυνταγματική από ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ήδη προτού υπογραφτεί, το εκτελεστικό διάταγμα αμφισβητείται από ομάδα Δημοκρατικών πολιτειακών υπουργών Δικαιοσύνης, που κατέθεσαν στη δικαιοσύνη αίτημα για την αποτροπή της διάλυσης του υπουργείου και για την ανάκληρη των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων του.

Η NAACP, ισχυρή οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, καταφέρθηκε επίσης εναντίον του σχεδίου, που χαρακτήρισε αντισυνταγματικό, κάνοντας λόγο για «μαύρη μέρα» για εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ, τα οποία «εξαρτώνται από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για να έχουν ποιοτική παιδεία, ειδικά σε φτωχές ή αγροτικές κοινότητες, με γονείς που μπορεί να ψήφισαν τον Τραμπ», όπως τόνισε ο πρόεδρός της, ο Ντέρικ Τζόνσον.

