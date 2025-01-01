Kωνσταντινούπολη: Πορεία κατά του Ισραήλ με αναφορές σε Αγία Σοφία

Με συνθήματα όπως το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ θα λογοδοτήσει» και «οι μάρτυρες δεν πεθαίνουν», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πρωτοχρονιά, μαζική πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης του Ισραήλ με συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη.

Η πορεία ξεκίνησε μετά την πρωινή προσευχή από τζαμιά της πόλης και κινήθηκε μέσω της γέφυρας του Γαλατά με τους διαδηλωτές να κρατούν σημαίες της Παλαιστίνης και της Τουρκίας αλλά και ένα μεγάλο πανό με σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα», στα τουρκικά και τα αγγλικά.

📹 Footage shows hundreds of thousands of people marching in solidarity with Palestine in Istanbul, Türkiye, holding Turkish and Palestinian flags https://t.co/gkecSoZTFN pic.twitter.com/1Xsx0qTWem — Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2025

Στη συγκέντρωση χαιρετισμό απηύθυνε ο γιος του Ερντογάν, Μπιλάλ, καταδικάζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και κάνοντας λόγο για 453η ημέρα της «γενοκτονίας».

Όπως αναφέρει το Anadolu, ο Μπιλάλ Ερντογάν αναφέρθηκε στους θανάτους βρεφών, γυναικών, ηλικιωμένων, γιατρών, δημοσιογράφων και διασωστών από το Ισαρήλ καθώς και στις επιθέσεις κατά σχολείων, τζαμιών και ναών.

«Οι μάσκες της Δύσης έπεσαν στη Γάζα. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Πού είναι τα δικαιώματα των παιδιών; Πού είναι τα δικαιώματα των γυναικών; Πού είναι η ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης; Όλες οι αξίες της Δύσης πέθαναν στη Γάζα» είπε, μεταξύ άλλων, ο γιος του προέδρου της Τουρκίας.

Ο γιος του Ερντογάν αναφέρθηκε και στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, λέγοντας «όπως απελευθερώσαμε από τις αλυσίδες της την Αγία Σοφία, το ίδιο θα κάνουμε αύριο και με το τέμενος του Αλ Ακσά».

