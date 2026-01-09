Η Τουρκία επιδιώκει να ενταχθεί στην αμυντική συμμαχία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του εξοπλισμένου με πυρηνικά όπλα Πακιστάν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg.



Ανοίγει έτσι ο δρόμος, τονίζει το Bloomberg, για μια νέα ευθυγράμμιση ασφαλείας που θα μπορούσε να μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.



Η συμφωνία, που αρχικά υπογράφηκε από τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν τον Σεπτέμβριο, ορίζει ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα» εναντίον μιας χώρας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Αυτό θυμίζει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, του οποίου η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος στρατός μετά τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και μια συμφωνία είναι πολύ πιθανή, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Η διευρυμένη συμμαχία θα είχε νόημα επειδή τα συμφέροντα της Τουρκίας επικαλύπτονται όλο και περισσότερο με εκείνα της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και ακόμη και την Αφρική, επισήμαναν οι πηγές. Η Τουρκία βλέπει επίσης το σύμφωνο ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας και των αποτρεπτικών μέσων, όταν υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς και με τις τρεις χώρες, αλλά και ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ.



Η Σαουδική Αραβία έχει οικονομική επιρροή, το Πακιστάν έχει πυρηνικές δυνατότητες, βαλλιστικούς πυραύλους και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η Τουρκία έχει στρατιωτική εμπειρία και έχει αναπτύξει αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με τον Νιχάτ αλί Οζσάν, στρατηγικό αναλυτή στη δεξαμενή σκέψης TEPAV με έδρα την Άγκυρα.



«Με τις ΗΠΑ να δίνουν προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα και σε αυτά του Ισραήλ στην περιοχή, η μεταβαλλόμενη δυναμική και οι επιπτώσεις από τις περιφερειακές συγκρούσεις ωθούν τις χώρες να αναπτύξουν νέους μηχανισμούς για να εντοπίζουν φίλους και εχθρούς», δήλωσε ο Οζσάν.

Νέα Εποχή

Εάν η Τουρκία υπογράψει την ένταξή της στη συμμαχία, αυτό θα υπογράμμιζε τη νέα εποχή στις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, τις πρώην αντίπαλες ηγέτιδες δυνάμεις του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου. Αφού γύρισαν σελίδα σε χρόνια έχθρας, οι χώρες εργάζονται για την ανάπτυξη οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας. Πραγματοποίησαν την πρώτη τους ναυτική συνάντηση στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.



Μοιράζονται επίσης μακροχρόνια ανησυχία για το Ιράν, το οποίο κυριαρχείται από Σιίτες, αν και προτιμούν τη διπλωματική εμπλοκή με την Τεχεράνη παρά την άσκηση βίας. Οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες υποστηρίζουν επίσης ένα σταθερό κράτος υπό σουνιτική ηγεσία στη Συρία και κρατική υπόσταση για τους Παλαιστίνιους.



Στο μεταξύ, η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν από καιρό στενές στρατιωτικές σχέσεις. Η Άγκυρα κατασκευάζει πολεμικά πλοία (κορβέτες) για το ναυτικό του Ισλαμαμπάντ και έχει αναβαθμίσει δεκάδες από τα F-16 της. Η Τουρκία μοιράζεται ήδη τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και με τις δύο χώρες και τώρα θέλει να ενταχθούν στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς Kaan, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Οι τριμερείς αμυντικές συνομιλίες έρχονται μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας που τερμάτισε μια τετραήμερη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο γειτόνων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Οι εντάσεις είναι επίσης υψηλές μεταξύ του Πακιστάν και του βόρειου γείτονά του, του Αφγανιστάν, λόγω μιας σειράς συγκρούσεων, αφού το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε τους Ταλιμπάν ότι φιλοξενούν εχθρικές ένοπλες ομάδες. Η Τουρκία και το Κατάρ μεσολάβησαν σε συνομιλίες για τον τερματισμό των μαχών, αλλά κατέληξαν άδοξα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.