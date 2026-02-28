Διεθνείς αντιδράσεις για την ανάφλεξη στη Μ.Ανατολή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται εκτάκτως μετά από αίτημα της Γαλλίας για να εξετάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λόγω των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καταδικάζουν απερίφραστα τις ιρανικές επιθέσεις και καλούν σε συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καταδικάζει τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν ως μονομερείς και κλιμακωτικές, ενώ παράλληλα απορρίπτει τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος.

Έντονες, αλλά και αντικρουόμενες αντιδράσεις για τις επιθέσεις στο Ιράν και την «απάντηση» της Τεχεράνης. Συγκαλείται το Σ.Α. του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας.Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως μετά από αίτημα της Γαλλίας, για να εξετάσει τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις του το πρωί του Σαββάτου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε επισημάνει μέσω Χ ότι «το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια», αλλά και ότι «το ιρανικό καθεστώς πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις».



Λίγο αργότερα και μετά τις συνεχείς επιθέσεις του Ιράν εναντίον τρίτων χωρών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε κοινή δήλωσή τους, «καταδικάζουν απερίφραστα» τις ιρανικές επιθέσεις, καλούν σε συνέχιση των διαπραγματεύσεων και υπογραμμίζουν ότι «στο τέλος ο ιρανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του.

Πηγή: Deutsche Welle

Τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν καταδικάζει ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κάνει λόγο για «μία μονομερή απόφαση, που προκαλεί κλιμάκωση και οδηγεί σε μία πιο επισφαλή καιεπιθετική διεθνή τάξη». Την ίδια στιγμή πάντως, ο Ισπανός πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι απορρίπτει τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος.Όλοι θέλουν να αποφύγουν κλιμάκωση«Βαθιά ανησυχία» για τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εκφράζει και η Κίνα. «Η κρατική κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν θα πρέπει να γίνουν σεβαστές» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για τον τερματισμό των επιθέσεων και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.Από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι «τα γεγονότα» που ξεκίνησαν με τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ και συνεχίστηκαν με τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τρίτων χωρών «αποτελούν κίνδυνο για το μέλλον της περιοχής μας και τη διεθνή σταθερότητα».Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στηρίζει εμφατικά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρει ότι «είναι ζήτημα δικαιοσύνης για τον ιρανικό λαό να έχει την ευκαιρία να αποτινάξει ένα τρομοκρατικό καθεστώς» και ότι «όταν οι ΗΠΑ δρουν με αποφασιστικότητα, τότε οι εγκληματίες ανά τον κόσμο γίνονται πιο ανίσχυροι».Επαναπροσέγγιση στον Περσικό ΚόλποΟι επιθέσεις του Ιράν φαίνεται ότι οδηγούν και σε μία επαναπροσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (HAE). Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων, Σείχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχίαν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα διάδοχο του Θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για πρώτη φορά μετά την κρίση που είχαν προκαλέσει στις διμερείς σχέσεις οι διαφωνίες ως προς την αντιμετώπιση των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, αλλά και την υποστήριξη αποσχιστικών κινημάτων σε αφρικανικές χώρες.Πηγές: dpa, Reuters, CNN

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.