Ιράν: Μακρά διαδικασία οι συνομιλίες, «δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα» - Η Χεζμπολάχ έλαβε μήνυμα στήριξης

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι οι συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία βρίσκονται σε ένα αντιφατικό σημείο, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, να δηλώνει πως «είμαστε πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά», κατηγορώντας παράλληλα τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι αλλάζουν συνεχώς θέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ακόμη, υποστήριξε ότι η διαδικασία είναι μακροχρόνια, επισημαίνοντας πως η «εχθρότητα» των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι διαρκής και συνεπώς δεν μπορούν να αναμένονται άμεσα αποτελέσματα. Όπως είπε, ένα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η «πειρατεία» των ΗΠΑ (σ.σ. ναυτικός αποκλεισμός), ενώ προτεραιότητα της Τεχεράνης παραμένει ο τερματισμός των πολέμων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο Μπαγκάι ανέφερε ακόμη το Σάββατο ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός αφορά το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε επίσης ότι το Ιράν επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης μέσω των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η τάση αυτή την εβδομάδα είναι προς τη μείωση των διαφωνιών, αλλά πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Συζητήθηκαν ορισμένα σημεία και διατυπώσεις για τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες και διατυπώθηκαν προτάσεις, ορισμένες από τις οποίες εξακολουθούν να εξετάζονται και να εκφράζονται απόψεις», σημείωσε ακόμη, ενώ ευχαρίστησε και το Πακιστάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο οποίο διαβεβαιώνεται πως το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη στήριξή του προς την οργάνωση.

