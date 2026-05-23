FT: ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους όρους της συμφωνίας περιλαμβάνεται και το σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Οι διαμεσολαβητές πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατά 60 ημέρες και για τη θέσπιση ενός πλαισίου για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία θα περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, συζητήσεις για την αραίωση ή τη μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και μέτρα από την Ουάσιγκτον για τη χαλάρωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και την άρση των κυρώσεων.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

TAGS: Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
