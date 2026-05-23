Οι διαμεσολαβητές πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατά 60 ημέρες και για τη θέσπιση ενός πλαισίου για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία θα περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, συζητήσεις για την αραίωση ή τη μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και μέτρα από την Ουάσιγκτον για τη χαλάρωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και την άρση των κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

