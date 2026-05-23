Στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε ο δήμαρχος της πόλης Φέτχιγε (Μάκρη) της νότιας Τουρκίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Αλίμ Καρατζά δέχτηκε τρεις σφαίρες στην κοιλιακή χώρα και το γόνατό του από άτομα που είχαν καλυμμένο με κουκούλα το πρόσωπό τους.

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Sozcu αποδίδει την επίθεση σε οικονομικές διαφορές που είχε ο δήμαρχος.

Ο Αλίμ Καρατζά ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο «μάτι του κυκλώνα» έπειτα από την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

