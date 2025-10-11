Τραμπ: Σπουδαία συμφωνία για όλους - Τη Δευτέρα επιστρέφουν οι όμηροι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την απελευθέρωση των ομήρων τη Δευτέρα, τονίζοντας ότι θα ταξιδέψει την ίδια ημέρα στο Ισραήλ και από εκεί στην Αίγυπτο.

«Είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους. Tη Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ νωρίς και μετά θα πάω και στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γαφείο στην Ουάσινγκτον.

Σημειώνεται ότι στην Αίγυπτο, εκτός από την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, έχει προγραμματιστεί διεθνής Σύνοδος με τη συμμετοχή Αράβων και Ευρωπαίων ηγετών, για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

President Trump: "It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody... on Monday, the hostages come back... I'll be going to Israel, I'll be speaking at the Knesset early on, and then, I'm also going to Egypt... Everybody wants this deal to happen." pic.twitter.com/jgeMuF4VGe — Open Source Intel (@Osint613) October 11, 2025

