Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, παρέστησαν απόψε στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, καθώς η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει σύντομα την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αναμένεται να απελευθερώσει 48 ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής βάσει της οποίας τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: «Επιστρέφετε στο σπίτι σας», δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: «Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο».

Κάτω από τη γιγαντοοθόνη που δείχνει τις 735 ημέρες από τις απαγωγές, εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ μιλούν για ελπίδα ότι το μαρτύριο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα τελειώσει, μια πυρετώδης αναμονή μεταξύ ευφορίας και ανησυχίας.

«Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν», δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

