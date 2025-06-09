Viral έγινε η απροσεξία του Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της οποίας σκόνταψε καθώς ανέβαινε τις σκάλες του Air Force One την Κυριακή 8 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο Μόρισταουν, λίγο πριν την αναχώρησή του για το Καμπ Ντέιβιντ.

Το στιγμιότυπο, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει τον 78χρονο Τραμπ να χάνει για λίγο την ισορροπία του καθώς ανεβαίνει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε με ψυχραιμία να διατηρήσει την ισορροπία του συνεχίζοντας την πορεία του ατάραχος.

Όπως ήταν επόμενο, το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social ενώ δεν ήταν λίγοι που σύγκριναν το περιστατικό με εκείνο του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν που είχε γλιστρήσει στις ίδιες σκάλες. «Αν αυτός ήταν ο Μπάιντεν, θα υπήρχαν έκτακτες ειδήσεις σε όλα τα κανάλια», σχολίασε χαρακτηριστικά χρήστης στο X.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε παρόμοιο ατύχημα κατά την επιβίβαση στο ίδιο αεροσκάφος, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και προστέθηκε στον καταιγισμό αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

President Trump stumbles while walking up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/Z9ZNEKkd7z — Acyn (@Acyn) June 8, 2025

