Ο στρατός της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη λόγω «έντονης» ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

«Εξαιτίας της έντονης αεροπορικής επίθεσης της Ομοσπονδίας της Ρωσίας εναντίον του εδάφους της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να δραστηριοποιούνται στον πολωνικό εναέριο χώρο το πρωί», έγραψε στο Χ το γενικό επιτελείο στρατού της Πολωνίας.

«Τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν σε ζεύγη και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και αναγνώρισης ραντάρ στο έδαφος τέθηκαν στον ύψιστο συναγερμό», πρόσθεσε.

Αυτή η κινητοποίηση είναι συχνή όταν πύραυλοι ή drones της Ρωσίας πλήττουν περιοχές στη δυτική Ουκρανία, οι οποίες συνορεύουν με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

«Δεκάδες» ρωσικά drones και πύραυλοι κατερρίφθησαν τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην επαρχία Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, επεσήμανε στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Τρετιάκ.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Κοβάλ, το Ρίβνε πέρασε «μια πολύ δύσκολη νύκτα» λόγω «των μαζικών αεροπορικών πληγμάτων του εχθρού», από τα οποία τραυματίστηκε τουλάχιστον ένας άμαχος.

Στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε και το Κίεβο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε μία πολυκατοικία, επεσήμανε ο επικεφαλής των αρχών της πόλης Τίμουρ Τκατσένκο.

Αναστολή λειτουργίας σε εργοστάσιο στη Ρωσία

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για την αναχαίτιση 49 ουκρανικών drones τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπως και στη Δημοκρατία της Τσουβασίας, περίπου 600 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Στην Τσουβασία, που απέχει περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών, αφού δύο drones έπεσαν στον χώρο του, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεγκ Νικολάγιεφ στο Telegram.

Από αυτό το ουκρανικό πλήγμα δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε ο Νικολάγιεφ, όμως «ελήφθη η υπεύθυνη απόφαση να ανασταλεί η παραγωγή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων» στο εργοστάσιο της VNIIR όπου έπεσαν τα drones, τόνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με εικόνες και βίντεο από ανεπίσημα ρωσικά κανάλια και το Telegram, η πτώση των drones προκάλεσε πυρκαγιά στο εργοστάσιο αυτό το οποίο κατασκευάζει εξαρτήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες.

Παράλληλα ουκρανική επίθεση με drones στην περιφέρεια Βορονέζ προκάλεσε ζημιές σε αγωγό φυσικού αερίου, δήλωσε ο κυβερνήτης της Αλεξάντερ Γκουσέφ.

Πηγή: skai.gr

