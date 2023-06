ΗΠΑ: Σκόνταψε και έπεσε ξανά ο Τζο Μπάιντεν - Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έπεσε στη σκηνή ενώ απένειμε πτυχία στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας του Κολοράντο.



Ο 80χρονος πρόεδρος σκόνταψε και έπεσε, και στη συνέχεια σηκώθηκε ξανά με τη βοήθεια φρουρών του κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης.



«Ο POTUS (πρόεδρος των ΗΠΑ) γύριζε στη θέση του όταν έπεσε. Φαίνεται ότι σκόνταψε σε ένα μαύρο σακουλάκι με άμμο στη σκηνή» σχολίασε παριστάμενος δημοσιογράφος.



He's fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh