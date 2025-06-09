«Τα πράγματα φαίνονται πολύ άσχημα, φέρτε τα στρατεύματα» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις ο Τραμπ σχολιάζει την κλιμακώμενη βία που λαμβάνει χώρα εδώ και τρεις ημέρες στο Λος Άντζελες γράφοντας:

«Ο Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο ιδιαίτερα σεβαστός αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, μόλις δήλωσε ότι οι διαδηλωτές γίνονται πολύ πιο επιθετικοί και ότι θα "πρέπει να επανεκτιμήσει την κατάσταση", όσον αφορά την προσέλκυση στρατευμάτων. Θα έπρεπε, ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ!!! Μην αφήσετε αυτούς τους κακοποιούς να τη γλιτώσουν. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Τραμπ έγραψε: «Να συλλάβετε τους ανθρώπους με μάσκες τώρα»

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος απαγόρευσε στους διαδηλωτές να φοράνε μάσκες. «Τι έχουν να κρύψουν» είχε σχολιάσει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

