Τραμπ: Σκέφτεται να παγώσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία

Για διπροσωπία κατηγορούν ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σύμφωνα με πληροφορίες του Axios. Πιστεύουν ότι, ενώ δημόσια υποστηρίζουν την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην πράξη προσπαθούν να ακυρώσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα παρασκήνια της συνόδου κορυφής της Αλάσκας.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπήρξε ελάχιστη σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι απογοητευμένοι βοηθοί του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να πέσει στους Ευρωπαίους συμμάχους, όχι στον Τραμπ ή ακόμα και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Παραμυθένια χώρα»

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ισχυριζόμενοι ότι ασκούν πιέσεις στην Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Το Axios έχει πληροφορηθεί ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου - καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα είναι δική της απόφαση. Αλλά θα καταλήξουν να χάσουν μια μάχη που είχαν σχεδόν κερδίσει».



Οι Ευρωπαίοι φέρεται να πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει σε μια «καλύτερη συμφωνία» — μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που έχει επιδεινώσει τον πόλεμο, υποστηρίζει ο στενός κύκλος του Τραμπ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Αλλά παραπονιούνται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να επωμιστούν το πλήρες κόστος του πολέμου, χωρίς οι ίδιες να αναλάβουν κανένα τίμημα.



«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού», δήλωσε ο ανώτατος αξιωματούχος. «Αλλά ορισμένοι από τους Ευρωπαίους συνεχίζουν να λειτουργούν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Μετά τις συναντήσεις κορυφής του με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια συνάντηση κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί.

Παράλληλα, οι Ουκρανοί απορρίπτουν οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός εάν οι Ρώσοι προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ ήταν εμφανώς απογοητευμένος από την κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. «Όλοι κάνουν φιγούρες. Είναι όλα μ....ς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι μαζικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, καθώς και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, κατέδειξαν ότι η ειρήνη δεν πλησιάζει.

«Ίσως και οι δύο πλευρές αυτού του πολέμου να μην είναι έτοιμες να τον τερματίσουν από μόνες τους. Ο πρόεδρος θέλει να τελειώσει, αλλά οι ηγέτες των δύο αυτών χωρών πρέπει να θέλουν να τελειώσει και να το επιθυμούν επίσης», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες μέχρι το ένα, ή και τα δύο μέρη, να αρχίσουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία.



«Θα κάτσουμε στα πίσω καθίσματα και θα κοιτάμε... Ας το παλέψουν για λίγο και θα δούμε τι θα συμβεί», παρατήρησε δηκτικά ο αξιωματούχος.



Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως ένα σημαντικό εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε μια φιλική συνάντηση μαζί τους και με τον Ζελένσκι πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Η άλλη πλευρά

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας εξέφρασε έκπληξη για την κριτική των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος έδειξε προβληματισμένος από την αμερικανική υπόθεση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπαιζαν ένα παιχνίδι με τον Τραμπ και ένα άλλο πίσω από την πλάτη του, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές.



Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι Αντρέι Γερμάκ συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν και ο Γερμάκ κάλεσε τον Γουίτκοφ σε μια πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο, αλλά δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, δήλωσε πηγή με γνώση της συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

